رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ، رسالة إلى جماهير الأهلي وذلك بعد لحظات من إعلانه فتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء وجمهوره.

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احذر جماهير الاهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم".

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وتابع: "احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري".

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وأضاف: "أعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره".

واختتم تركي آل الشيخ: "تذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل".

تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي وجماهيره

وكان تركي آل الشيخ كتب منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي".

وتابع: "الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

