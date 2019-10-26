رياضة | نجوم السيتي يحطمون الأرقام القياسية عقب الفوز على أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم السيتي يحطمون الأرقام القياسية عقب الفوز على أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل أهداف نادي مانشستر سيتي الثلاثة في مرمى نادي أستون فيلا كل من رحيم سترلينج في الدقيقة 46 وكيفين دي بروين في الدقيقة 65 وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 70.

نجوم السيتي يواصلون تحطيم الأرقام القياسية وقد استمر نجوم نادي مانشستر سيتي كالعادة في تحطيم الأرقام القياسية الكبيرة رفقة الفريق عقب فوز اليوم السبت على نادي أستون فيلا. ويستعرض موقع "الخليج 365" أرقام نجوم السيتي عقب مباراة اليوم كالآتي: - رحيم سترلينج تمكن الإنجليزي رحيم سترلينج من تسجيل أكثر من 10 أهداف في الدوري الإنجليزي في أخر 7 مواسم من البطولة. وسجل سترلينج حتى الآن خلال هذا الموسم 13 هدف مع السيتي، وكان أكثر موسم سجل به أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الموسم الماضي حيث سجل 25 هدف. Advertisements بينما كان أقل موسمين سجل بهم سترلينج أهداف هما موسم 2016/2017 وموسم 2013/2014 حيث سجل خلالهم 10 أهداف فقط. - جابريل جيسوس شارك البرازيلي جابريل جيسوس في 59 هدف من أصل 65 مباراة خاضها مع نادي مانشستر سيتي بمختلف المسابقات حيث سجل 45 هدف وصنع 14 هدف آخرين. - فرناندينيو لعب البرازيلي فرناندينيو اليوم مباراته رقم 200 مع نادي مانشستر سيتي خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي خلال ال 200 مباراة التي خاضها فرناندينيو مع نادي مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز سجل 18 هدف وصنع 18 هدف آخرين فيما حصد 3 ألقاب مع الفريق. ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في الدوري. بينما يقف رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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