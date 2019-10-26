شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل

علق تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا،على انتشار الهاشتاج المسئ لـ محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري. وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته: "الاهلي لا يركع لاحد ولن يركع لاحد" وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحذير شديد اللهجة لجماعة الإخوان المسلمين متمثلين في شبكة رصد الإخبارية المعروف إنتماءها إلى الجماعة الإرهابية في المشاركة في الهاشتاج المسئ

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