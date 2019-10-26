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جماهير النصر السعودي تراهن علي إحراز حمد الله هدفين غدا

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جدد جماهير نادي النصر السعودي امالهم في نجم هجوم الفريق عبد الرزاق حمد الله الذي يشارك غدا الاحد في مباراة القمة ضد الهلال ضمن الجولة الثامنة من فاعليات دوري المحترفين السعودي كأس دوري الامير للمحترفين

وأعرب البعض عن تمنياتهم بأن يحرز حمد الله هدفين مكررا سيناريو الموسم الماضي عقب عودته من الاصابة التي اثبتت الفحوصات الطبية تشافيه تماما منها ، باحرازه هدفين يعزز بهما تقدم النصر في الترتيب

كان اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قد احرز خلال هذا الموسم قبل اصابته هدفين ، احدهما في مرمي ضمك  والثاني في فريق الرائد

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