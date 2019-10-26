شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. مازيمبي الكونغولي "بعبع" الفرق المصرية والان مع التفاصيل

يستعد فريق الزمالك لقص شريط دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عندما يواجه نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي على ملعب الفريق الكونغولي الجديد "كمالوندو الجديد" ، يوم 30 نوفمبر وذلك ضمن إطار منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

مواجهات مازيمبي الكونغولي مع الفرق المصرية

لم تتمكن الفرق المصرية خلال تاريخ مواجهاتها أمام تي بي مازيمبي الكونغولي من الفوز على ملعب الأخير حيث هُزم الإسماعيلي بثنائية نظيفه خلال آخر زيارة للفرق المصرية لملعب الفريق الكونغولي ضمن مشاركة الدراويش الأخيرة بدورى الأبطال.

حقق بطل دوري أبطال إفريقيا 5 مرات فوزه السابع على الأندية المصرية خلال "15" مواجهة أقيمت بينهم حتى الأن، واجه خلالها "4" فرق مصرية هزمهم جميعا.

تغلب مازيمبي على الزمالك فى "3" مباريات، وسموحة فى مباراتين، والأهلى والإسماعيلى فى مباراة وحيدة.

حافظ مازيمبى على العديد من الأرقام الخاصة، منها نظافة سجل الأندية الكونغولية من الهزيمة بملاعبها أمام الأندية المصرية فى جميع المسابقات الأفريقية، والتى بلغت "20" مباراة كاملة، منها "8" مباريات لمازيمبى، والمباراة رقم "11" فى بطولة دورى الأبطال الإفريقية.

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حقق مازيمبى فوزه الخامس على التوالى، جميعها فى آخر "8" نسخ بداية من الفوز على الأهلى، والزمالك بنفس النتيجة بهدفين دون رد فى نسخة "2012"، ثم الزمالك مجددا فى نسخة "2014" بهدف دون رد، ثم سموحة فى النسخة التالية بنفس النتيجة.

بينما تعادل فى أول "3" مواجهات مع الإسماعيلى فى نهائى "1969" بنتيجة "2-2"، والأهلى سلبيا فى مجموعات "2002"، والزمالك فى قبل نهائى نفس النسخة "1-1".

المواجهة القادمة مازيمبي ضد الزمالك

وفي سياق متصل يستعد الزمالك المصري لكسر عقدة الفرق المصرية عندما يواجه نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر على ملعب كومالوندو الجديد بالكونغو الديمقراطية وذلك ضمن إطار منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين

جمعت آخر مواجهة بين الزمالك ومازيمبي في موسم 2014، عندما حقق الفريق الكونغولي الفوز على الزمالك بهدف دون رد، سجله رينفورد كالابا، بينما حسم التعادل السلبي مباراة الإياب في مصر.

يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بنتيجة 1-0 على جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 ليتفوق على الفريق السنغالي بفضل هدف مصطفى محمد خارج الديار ويتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة الإفريقية.