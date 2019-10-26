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تعرف علي نتائج أخر 10 مواجهات بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

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يواجه نادي الهلال نظيره نادي النصر غدا الأحد في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة الرياض.

ويستعرض موقع السعودية نيوز إحصائية آخر 10 مواجهات في ديربي الرياض بين الهلال و النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث فاز نادي الهلال في 4 مباريات بينما فاز نادي النصر 3 مباريات وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين 3 مرات.

ويدخل نادي الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بينما يحتل نادي النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب البطولة السعودية.

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