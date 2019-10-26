انت الان تتابع معاناة وعزلة.. نجم كروي يكشف عن تجربته في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألتينتوب برفقة زميله السابق رونالدو، أرشيف.

كشف لاعب ريال مدريد السابق حميد ألتينتوب عن عدة تفاصيل بخصوص رحيله عن "الميرنغي" قبل سنوات. النجم التركي عانى على الصعيدين الجسدي والنفسي، فيما تفاجأ مدرب "الأبيض الملكي" آنذاك جوزيه مورينيو من قرار ألتينتوب. فكيف ذلك؟

قال لاعب ريال مدريد السابق حميد ألتينتوب، إن حمله لقميص "الميرنغي" كان خطوة كبيرة في مسيرته الكروية، مضيفاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية "أحب الفريق ومدينة مدريد، وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز، لكنني لم أستطع الاستمرار"، حسبما نقل موقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

وعن سبب عدم مواصلة رحلته الكروية مع مدريد، قال ألتينتوب إن الضغط كان كبيراً جداً عليه "لقد أتيت إلى ريال مدريد ورأيت نفسي مع رونالدو وكاسياس وهيغواين وخضيرة...إنك تشعر بالمسؤولية"، وأردف "لم يتركني ظهري وشأني (عانى من إصابة قوية في الظهر)، فلمدة ثلاثة أشهر كنت أحاول فقط أن أتدرب من دون الشعور بالألم".

وأوضح النجم التركي لصحيفة "ماركا" أن معاناته لم تكن فقط جسدية بل امتدت أيضاً لتشمل الجانب النفسي، حيث عانى من العزلة عن باقي أعضاء الفريق. وفي هذا الصدد قال ألتينتوب "مع من كنت أتفاهم؟ لقد كانت لدي علاقة جيدة مع الكل، كان كل شيء على ما يرام في غرفة اللاعبين، لكنني ولوقت طويل لم أقل أي شيء من أجل نسيان المشاكل"، وواصل اللاعب: "لم أستطع أن أكون ألتينتوب الحقيقي، لم أكن أقرأ الصحافة لكنني كنت على علم بما يوجد فيها".

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وأمام هذا الوضع، قرر حميد ألتينتوب حزم أمتعته والرحيل عن ريال مدريد، ما أصاب مدرب "الميرنغي" آنذاك جوزيه مورينيو بالدهشة. وقال المدرب البرتغالي موجها كلامه إلى اللاعب التركي: "هل أنت مجنون؟ هل تريد الرحيل عن ريال مدريد؟ هذا ليس ممكنا، كيف لك أن تفكر في ذلك؟"، حسب ما كشف عنه ألتينتوب.

وعلى العكس من ذكرياته السيئة في ريال مدريد يحمل ألتينتوب (36 عاماً) ذكريات طيبة للمدرب جوزيه مورينيو وقال "إنه رائع وأحبه حقا كمدرب، إنه واحد من أحسن المدربين. وهو في غرفة اللاعبين شخص مختلف عما يبدو عليه بالخارج. إنه يتفاهم جيداً مع اللاعبين ويدافع عنهم".

يذكر أن حميد ألتينتوب انتقل من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد في صيف 2011 ولم يخض معه سوى 5 مباريات رسمية، ليغادره إلى غلاطا سراي التركي في صيف 2012، وبقى به خمس سنوات ثم عاد إلى ألمانيا عبر بوابة "دارمشتات"، لكنه في 2018 غادر ألمانيا مع عائلته عائدا لتركيا.