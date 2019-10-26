شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسونجو» يعود إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الكونغولى، كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الذى أنهى إعارته لفريق الوداد المغربى، فى إطار صفقة انتقال محمد أوناجم، لاعب الوداد، لصفوف القلعة البيضاء، فى تدريبات الفريق، بعد غد الثلاثاء، وذلك تمهيدا لقيده فى قائمة الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

كان مجلس إدارة نادى الزمالك قد قرر إعارة اللاعب للفريق المغربى، فى بداية الموسم، بعد أن كان معارا لنادى الوحدة السعودى، لمدة 6 أشهر، فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن اللاعب لم يتمم اتفاقه مع الوداد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ التوقيع للنادى المغربى.

وأرسل النادى تذاكر الطيران للمهاجم الكونغولى، تمهيدا لحضوره، وهو الأمر الذى أسعد اللاعب بعد تواصل المسؤولين فى الزمالك معه.

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وجاء تفكير إدارة النادى بقيد كاسونجو لأنه على ذمة النادى ولديه عقد سارٍ، ولن يكلف النادى أى أموال إضافية غير راتبه السنوى، بالإضافة إلى الخروج من أزمة البحث عن مهاجم أجنبى جديد يكلف إدارة النادى مبالغ طائلة، لتدعيم خط الهجوم، وسيتم وضع اللاعب الكونغولى تحت المجهر من جانب الصربى ميلتون سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفنى للفريق، لتقييمه قبل قيده فى فترة الانتقالات الشتوية.

وترك مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، الحرية للمدير الفنى فى قيد كاسونجو من عدمه، كما ترك له الحرية أنه فى حالة قيد اللاعب سيحدد ميتشو اللاعب الأجنبى الذى سيتم الاستغناء عنه بناء على رؤيته الفنية ومدى احتياجات الفريق.

كما أن عودة كاسونجو ستجنب مجلس الإدارة تكرار سيناريو الصفقات الأجنبية بسبب تراجع مستوى الكثير منهم وعدم تقديم الأداء المأمول حتى الآن، وهو ما جعلهم فى حالة قلق من تجربة مهاجم أجنبى جديد، على عكس كاسونجو، والذى يحظى بثقة ودعم من جانب الجماهير التى طالبت مطلع الموسم الجارى بقيده فى قائمة الفريق، لكن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب منع عودته للفريق.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للفريق، بقيادة ميتشو، على خوض معسكر داخلى فى مدينة 6 أكتوبر، بأحد الفنادق هناك، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها لهم الصربى، بعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى حقق فيها المارد الأبيض الفوز وتأهل لدورى المجموعات.

وقرر ميتشو خوض مران وحيد على ملعب النادى، قبل التوجه لخوض المعسكر فى مدينة 6 أكتوبر، وكلف ميتشو الجهاز الإدارى فى الفريق بضرورة التنسيق وترتيب مباريات ودية خلال المعسكر لتحديد الاستفادة القصوى منه، بعد رفض الصربى خوض معسكر خارجى بسبب غياب اللاعبين الدوليين الذين سينضمون للمنتخبات الوطنى الأول والأوليمبى، والتونسى.