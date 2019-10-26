شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليسيتش» يقود تشيلسي للفوز على بيرنلي 4-2 في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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أحرز الأمريكي، كريستيان بوليسيتش، ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 21 و45 و56، بينما جاء الهدف الرابع من توقيع الجناح البرازيلي ويليان في الدقيقة 58.

فيما سجل هدف بيرنلي الأول جاي رودريجيز في الدقيقة 86، قبل أن يضيف دوايت ماكنيا الثاني في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 20 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.