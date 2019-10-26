شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يفرط في صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع بارما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرّط فريق إنتر ميلان في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي، بعدما فقد نقطتين ثمينتين بتعادله إيجابيًا أمام بارما بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
وكان متصدر الترتيب فريق يوفنتوس تعثر بالتعادل أمام ليتشي 1-1، إلا أن إنتر أهدر فرصة استثمار هذا التعثر واعتلاء قمة الدوري.
أحرز كاندريفا الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 23، وجاء رد بارما سريعًا عن طريق يان كرامو، في الدقيقة 26، قبل أن يتقدم جيرفينهو للضيوف في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني، أدرك روميلو لوكاكو التعادل لإنتر في الدقيقة 51، بعدما تسلّم عرضية كاندريفا، قبل أن يسدد الكرة في المرمى الخالي.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، المتصدر، كما ارتفع رصيد بارما إلى 13 نقطة في المركز السادس.
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