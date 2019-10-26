شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحذر جماهير الأهلي: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحذيرًا إلى جماهير الأهلي المصري.

وكتب آل الشيخ رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يحذر فيها جماهير الأهلي جاءت كالتالي:

Advertisements

«أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة، تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم.

احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى.

أعود إلى الأهلي مسامحًا الجميع.. ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره.

وتذكروا أنه لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين.. واللي يلعب معانا يستحمل».