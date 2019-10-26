رفع أندية أبطال آسيا إلى 40

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغييرات جديدة على بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للسيدات، وذلك خلال اجتماع مكتبه التنفيذي في مدينة دا نانج الفيتنامية. وعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثاني للدورة 2019 - 2023 أمس برئاسة نائب رئيس الاتحاد القاري سعود المهندي بسبب غياب رئيس الاتحاد سلمان آل خليفة.
ومن بين التعديلات رفع عدد الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا إلى 40 ناديا بدلا عن 32، على أن يكون ذلك اعتبارا من نسخة 2021 من خلال استحداث مجموعة إضافية بمنطقتي شرق وغرب القارة. وقال رئيس الاتحاد القاري سلمان آل خليفة «دائما نتطلع لتطوير كرة القدم النسائية في قارة آسيا، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة، وقد أثمر ذلك عن فوز منتخباتنا بألقاب كأس العالم النسائية بجميع الفئات العمرية». وأضاف «كنا أول اتحاد قاري يضم في عضوية مكتبه التنفيذي 5 عضوات، وكان واحدا من بين عدد قليل من الاتحادات القارية التي تعين حكمات لإدارة مسابقات الرجال، وذلك في كأس الاتحاد الآسيوي».
التعديلات الجديدة
- توسيع كأس آسيا للسيدات اعتبارا من نسخة 2022 لتضم 12 منتخبا بدلا من 8 منتخبات
- توسيع دوري أبطال آسيا اعتبارا من 2021 لتضم 40 ناديا
- استحداث مجموعة إضافية بأبطال آسيا بمنطقتي الشرق والغرب
- تعزيز مكانة دوري أبطال آسيا بوصفها ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم
- توسيع دوري أبطال آسيا دون تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل 6 اتحادات وطنية
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