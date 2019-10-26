الحارثي أول الترتيب العالمي لبطولة الأوتوكروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت الجولة الأولى من بطولة السعودية للأوتوكروس، مشاركة المتسابقتين إسراء الدخيل وريم العبود للمرة الأولى.

وحقق المتسابق مشهور الحارثي المركز الأول في الترتيب العام للجولة الأولى التي أقيمت على حلبة «ذا تراك» في جدة بمشاركة 60 متسابقا من كل الفئات المصنفة.

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وجاءت المنافسة مثيرة وقوية بين المتسابقين، فيما اشتد الصراع أكثر بين مشهور الحارثي وبندر آل غالب بعد ابتعاد عدد من المرشحين عن المنافسة، حتى تمكن الحارثي من الفوز، مسجلا الزمن الأفضل له (47.232 ثانية) تاركا المركز الثاني لآل غالب بزمن 47.470، فيما حل ثالثا المهند الشريف بزمن 48.482 ثانية.

أما في الفئات المصنفة الأخرى حقق وليد الغامدي المركز الأول بفئة الدفع الأمامي أقل من 2.0، وخالد الزايد في فئة الدفع الأمامي 2.0 وأيمن أحمد في فئة الدفع الأمامي تيربو، ومحمود عابد في فئة الدفع الخلفي 4 سلندر تيربو، وأحمد بن خنين في فئة الدفع الخلفي 6 سلندر، وغسان أفندي في فئة الدفع الخلفي 6 سلندر تيربو، والمهند الشريف في فئة الدفع الخلفي 8 سلندر، وبدر الشريعي في فئة الدفع الرباعي 2000 سي سي تيربو، وزيد الهزاع في فئة الدفع الرباعي 2500 سي سي، ومشهور الحارثي في فئة سوبر ستوك، وبندر آل غالب في فئة المفتوح، أما في فئة الدفع الرباعي 6 سلندر تيربو فحصل على المركز الأول المتسابق جون لحود في أول مشاركة محلية له.

ووسط احتفالية كبيرة من الفائزين توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان أصحاب المراكز الأولى، وقال عقب ذلك «بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس واحد من أهم السباقات التي يحرص الاتحاد على تنظيمها لإعطاء الفرصة للمواهب الشابة لإبراز مواهبهم بالقيادة، كما أننا نعمل على دعم جميع محبي وممارسي رياضة السيارات وتقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونوا أبطالا محترفين في المستقبل».