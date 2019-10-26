لاسارتي يشترط سليمان لقبول تدريب الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اشترط الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عمل مدرب الحراس المصري طارق سليمان إلى جانبه ضمن الجهاز الفني في حال توصله إلى اتفاق نهائي مع نادي الاتحاد للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للتشيلي لويس سييرا.

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وارتفعت أسهم لاسارتي لقيادة العميد، مقابل تضاؤل حظوظ البرتغالي خوسيه بيسيرو رغم أن كفة الأخير تترجح لتجربته الطويلة في الملاعب السعودية من خلال الإشراف على تدريب المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال.

وينتظر أن يعلن الاتحاد عن مدربه الجديد الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن استمرار المدرب المكلف محمد العبدلي ضمن الجهاز الفني الجديد.

كما طفا على السطح اسم المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في حال فك نادي الميريا الإسباني الذي يمتلكه تركي آل الشيخ ارتباطه بسبب تردي نتائج الفريق في منافسات دوري أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، حيث يرتبط المدرب مع النادي بعقد يمتد حتى يونيو 2020. كما سبق لبيدور أن درب التعاون الموسم الماضي وقاده للمرة الأولى في تاريخه إلى تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.