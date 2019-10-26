الاتحاد يطمح لأبهى صورة أمام أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

بعد أن نجح في قيادة الفريق للفوز على الوصل الإماراتي 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل بدبي، ضمن ذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية، يسعى المدرب الوطني محمد العبدلي في خطف الفوز الثاني في ظهوره الأول محليا مع الفريق، بعد أن تسلم مهمة تدريبه مؤقتا خلفا للمدرب المقال، التسيلي خوسيه سييرا.

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ويستضيف الاتحاد اليوم نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار مواجهات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملا في العودة لسكة الانتصارات محليا بعد التعثر في الجولات الماضية، وتوقف الرصيد عن 9 نقاط فقط من أصل 21 نقطة طرحت أمام الفريق في الجولات الماضية.

ويملك الاتحاد 9 نقاط، متقدما بنقطة وحيدة على ضيفه أبها الذي يأمل هو الآخر أن يكون له نصيب جاره ضمك حينما هزم الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة.

كما يرغب مدرب أبها التونسي عبدالرزاق الشابي في استغلال تذبذب وتراجع مستويات الاتحاد والعودة بكامل نقاط المباراة، خاصة أنه يملك عناصر قادرة على صنع الفارق، فيما ينتظر في الوقت نفسه أن يعمل على إقفال المراكز الخلفية والاعتماد على الارتداد السريع لاستغلال ارتباك دفاعات الاتحاد.