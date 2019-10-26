لمن النجاة من محيط الرعب؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

قبل أن تكتمل الساعة الثامنة مساء اليوم، سيكون ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، قد نجح في تحويل أنظار عشاق كرة القدم نحوه، حيث سيكون مسرحا لقمة الأسبوع الثامن من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستجمع الهلال بضيفه غريمه التقليدي النصر، في مواجهة عاصفة توصف بأقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة بجانب ديربي الاتحاد والأهلي.

الهلال صاحب الأرض والجمهور يبحث عن مواصلة الانتصارات التي مكنته من احتلال صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل مرة واحدة، فيما لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

كما يطمح إلى محو الصورة المهزوزة التي ظهر عليها أمام السد القطري الثلاثاء الماضي وكلفته الخسارة 2-4 بإياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا نتيجة أخطاء واضحة كشفها الفريق القطري.

أما الضيف النصر فيدخل اللقاء بشعار تحقيق النقاط كاملة والاستفادة من هدايا السد، كما يود أن تكون عودته للمنافسة على مراكز المقدمة عبر بوابة الهلال، حيث يمتلك 11 نقطة ويقبع في المركز السادس من أصل 6 مباريات وتبقى له مباراة مؤجلة مع الفيصلي. وفي الجولات الماضية، حقق النصر نصف انتصارات الهلال بواقع 3 مرات، فيما تعادل مرتين وخسر مرة من الحزم، لذلك يطمح إلى أن يكون أول من يلحق الهزيمة بالمتصدر في عقر داره (محيط الرعب).

مكاسب الهلال في حال الفوز

الوصول للنقطة 22 وتوسيع الفارق مع الشباب الثاني إلى7 نقاط ومع النصر إلى 11 نقطة.

دفعة معنوية قبل منازلة أوراوا الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

محافظته على سجله خاليا من تلقي أي خسارة.

استعادة ثقة المدرجات وتأكيد تجاوز آثار خسارة السد القطري.

قطع شوط كبير نحو استعادة اللقب.

مكاسب النصر في حال الفوز

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الوصول للنقطة 14 وتقليص الفارق بينه وبين سابقيه في المراكز قبل خوضه مباراته المؤجلة أمام الفيصلي.

انتعاش الفريق وصحوته مما يحفزه للمضي نحو الحفاظ على لقبه.

إحداث هزة فنية ومعنوية وسط الند التقليدي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

استعادة الهيبة ومركز يناسب حامل اللقب.

حدوث حالة من الرضا على إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت.

مدرب الهلال:

رازفان لوسيشكو

مدرب النصر:

روي فيتوريا

الملعب

جامعة الملك سعود

الحكم: الإسباني خافيير إيسترادا