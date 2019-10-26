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السفير اليابانى بالقاهرة يحضر فاعليات الأسبوع الثانى من بطولة الجمهورية للجودو...

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جدة - عمرو شويل شهد ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة فعاليات الأسبوع الثانى من بطولة الجمهورية للدرجة الأولى للجودو، واثني السفير على مستوي اللاعبين مؤكدًا أن هذا المستوى ليس جديدًا على مصر بطلة أفريقيا.

 

ومن جانبه أبدي مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، ترحيبه بالسفير الياباني متمنيا استمرار العلاقات المتميزه مع اليابان. كان السفير قد شهد منافسات الأسبوع الأول من البطولة خلال الأيام الماضية.

 

يذكر أن منتخب الجودو شارك فى دورة الالعاب العسكرية التى تقام بالصين بمشاركة عدة رياضات منها كرة القدم والملاكمة و العاب القوى والتايكوندو

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