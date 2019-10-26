شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ للأهلاوية: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد المستشار تركى آل الشيخ وزير الرتفيه السعودى، ومالك نادى بيراميدز السابق، جماهير الأهلى بالوقوف خلف ناديهم ضد الفتنة ومن يسعى لها موضحا أن هناك ايادى خبيثة تحاول الوقيعة بينه وبين الأهلاوية بنشر تغريدات مفبركة على لسانه.

وقال آل الشيخ فى منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك :" احذر جماهير الاهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم"

وتابع آل الشيخ :"احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخري"

وختم وزير الترفيه السعودى :"أعود الي الأهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له، وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واللي يلعب معانا يستحمل".