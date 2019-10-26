شكرا لقرائتكم طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه يتوج بالمركز الأول فى بطولة العالم بتشيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما توج يوسف بدوي بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة.
كان عبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجهوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية.
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