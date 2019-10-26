شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تدعم محمد محمود أمام منزله.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من جمهور الأهلى، على التجمع أمام منزل محمد محمود لاعب الفريق الكروى الأول، لدعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى من جديد.

وتداول عدد من النشطاء مقطع فيديو للجماهير التى تواجدت أمام منزل محمد محمود لدعمه والشد من أزره، قبل السفر إلى ألمانيا من أجل إجراء الجراحة.

وتعرض محمد محمود لاعب الأهلي لإصابة فى مران الفريق الأربعاء الماضى، وكشفت الفحوصات الطبية التى أجراها عن تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى ألمانيا غدًا الأحد للخضوع للجراحة.

Advertisements

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية مؤخراً حيث سبق واُصيب بالرباط الصليبي قبل تسعة أشهر خلال مشاركته الرسمية الثانية مع الاهلي في مباراة سموحة وعاد للملاعب مؤخراً.

محمد محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير الماضي، شارك في 71 دقيقة فقط منذ تعاقده مع الأهلي 14 دقيقة في مباراة بيراميدز و57 دقيقة في مباراة سموحة التي أصيب بقطع الرباط الصليبي الأول بها.

وبعد أن شارك محمد محمود فى 71 دقيقة فقط مع المارد الأحمر، تعرض للإصابة يوم 8 يناير الماضى، ثم عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 14 أكتوبر الحالى، لتصبح مدة غيابه عن الأهلى 279 يوم، ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة رسمية، ثم تعرض للإصابة فى القدم الثانية خلال مشاركته فى التدريبات يوم 23 من الشهر الجارى.