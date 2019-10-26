شكرا لقرائتكم الأحمدي: حمدالله أفضل مهاجم.. وإقالة سييرا غير مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى المغربي كريم الأحمدي، قائد فريق اتحاد جدة، مواطنه عبدالرزاق حمدالله أفضل مهاجم في الدوري السعودي، وأثنى على الأخلاق العالية التي يتمتع بها لاعب النصر.
وقال الأحمدي في تصريحات صحافية لـ "العربية.نت": بالنسبة لي حمدالله يعد أفضل مهاجم في الدوري السعودي، وهو لاعب هداف، كما يتمتع بأخلاق عالية جدا.
ومر مهاجم النصر بأزمة مع منتخب بلاده المغرب في فترات سابقة لأسباب مختلفة أدت إلى غيابه عن المنتخب.
وأبدى الأحمدي سعادته بوجود عدد كبير من اللاعبين المغاربة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفهم بالمميزين.
وحول مدى تأثير التغييرات الفنية على اتحاد جدة، خاصة بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، أوضح صاحب الـ "34 عاما": الإقالة لن تؤثر على الاتحاد، نحن في الملعب مسؤولون عن ما يحدث، وعلينا العودة إلى سكة الانتصارات وإخراج الفريق من النتائج السلبية.
وواصل: فزنا في مباراة مهمة على الوصل الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية، ولدينا مواجهة هامة أيضا يوم الأحد أمام أبها، ونتطلع لتحقيق الفوز والتقدم في مركز ترتيب الدوري.
ويحتل اتحاد جدة المركز التاسع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فاز في ثلاث مباريات وخسر 4 مواجهات، وتولى محمد العبدلي المسؤولية الفنية بعد إقالة سييرا في الجولة السابقة.
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