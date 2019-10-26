شكرا لقرائتكم إسماعيل مطر: أميل إلى الهلال في ديربي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة الإماراتي، أنه يميل إلى نادي الهلال في مواجهته المقبلة أمام النصر، ووصف الديربي بالمواجهة القوية التي دائما ما تكون مثيرة في مجرياتها.

ويلتقي الهلال بضيفه النصر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

وحول توقعاته لمواجهة الديربي، قال الدولي الإماراتي لـ "العربية.نت": مواجهة شهيرة جدا، نظرا لتاريخ وإمكانات الفريقين، ويمكن إطلاق أي مسمى على الديربي نظرا لقوة المواجهة، ولا يمكن توقع النتيجة لأن الفريقين يضمان عناصر مميزة ويقدمان أفضل المستويات.

وأضاف: بالنسبة لي أميل إلى الهلال في لقاء الديربي، لكن النصر لديه لاعبين على مستوى عال مشهود لهم بالكفاءة ولا يستهان بهم، وستكون مباراة جماهيرية ممتعة.