شكرا لقرائتكم بوليسيتش يقود تشيلسي إلى فوز ثمين على بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل لاعب خط الوسط الأميركي الدولي كريستيان بوليسيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود تشيلسي إلى مواصلة انتفاضته وانتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير 4 - 2 على مضيفه بيرنلي يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وكسر مانشستر سيتي عناد ضيفه أستون فيلا في الشوط الثاني وحقق فوزا كبيرا عليه 3 - صفر بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز برايتون على إيفرتون 3 - 2 وتعادل وست هام مع شيفيلد يونايتد 1 - 1 وواتفورد مع بورنموث سلبيا.

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ولقن تشيلسي مضيف برايتون درسا قاسيا بالفوز الكبير عليه 4 - صفر ليعادل بهذا عدد انتصارات بيرنلي في المواجهات بين الفريقين وذلك برصيد 37 انتصارا لكل منهما. والفوز هو الرابع على التوالي لتشيلسي في الدوري هذا الموسم ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما بوليسيتش، 21 عاما، في الدقيقتين 21 و45 . وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللفريق في الدقيقة 56 ثم أحرز زميله البرازيلي ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 58 فيما سجل جاي رودريجيز ودوايت ماكنيل هدفي حفظ ماء الوجه بقذيفتين قويتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 86 و89 على الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول ونقطتين أمام ليستر سيتي الذي انتزع المركز الثاني أمس بالفوز الكاسح 9 - صفر على ساوثهمبتون. ويستطيع ليفربول توسيع الفارق مجددا إذا حقق الفوز على ضيفه توتنهام يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.