شكرا لقرائتكم إنتر يفرط في تعثر يوفنتوس.. ويتعادل مع بارما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر إنتر ميلان فرصة ذهبية لانتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 2 - 2 مع بارما يوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وفشل إنتر في استغلال سقوط يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة في فخ التعادل وانتزاع الصدارة حيث سقط هو الآخر في فخ التعادل مع بارما بل إنه أفلت بنقطة التعادل بعدما كان متأخرا 1 - 2 في الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة ليحافظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر.

وعلى استاد "سان سيرو" في ميلان، كان انتر هو البادئ بالتسجيل عن طريق أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 ولكن بارما أنهى الشوط الأول لصالحه بفضل هدفين سجلهما يان كرامو وكواسي جيرفينهو في الدقيقتين 26 و30، وفي الشوط الثاني، انتزع البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لانتر بهدف في الدقيقة 51.