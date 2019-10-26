الموجز
وجه رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، المستشار تركي آل الشيخ، رسالة إلى جمهور النادي الأهلي.
وكتب آل الشيخ منشوراً، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،، قال فيه: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حزّ في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان...".
وكان آل الشيخ، قد أعلن أمس، الجمعة، أنه داعم لكيان النادي الأهلي، وبابه مفتوح دائما، ولا يسمح باستخدام اسمه في الإساءة له.
وكتب أل الشيخ منشور على صفحته على فيس بوك قال فيه: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا.. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له! أو التقليل منه! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي: «كيف أعاديكم وأنا واحد منكم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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