الأهلي يخسر في أول مباراة مع جروس والفيصلي يتلقى الهزيمة الأولى









اسماء السيد - خسر الأهلي 2-1 أمام مستضيفه الحزم في أول مباراة يقودها مدربه الجديد كريستيان جروس بينما خسر الفيصلي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بالنتيجة ذاتها من التعاون.

وأعلن الأهلي منتصف الشهر الحالي عودة جروس لقيادة الفريق خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعقد يمتد لنهاية الموسم.

وقاد جروس الأهلي بين 2014 و2016 ومرة أخرى في موسم 2016-2017 وقد تسلم المسؤولية من المدرب المؤقت صالح المحمدي الذي قاد الفريق للفوز في الجولة الماضية 3-1 على التعاون.

وسجل منصور حمزي هدف الفوز للحزم في الدقيقة 87 من وضع انفراد ليضع الكرة في مرمى محمد العويس حارس الأهلي.

وافتتح المالي إبراهيما تانديا التسجيل للحزم في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء اكتفى العويس بمشاهدتها تهز شباكه.

وأدرك عبد الباسط هندي التعادل للأهلي عندما تابع تمريرة بضربة رأس من المهاجم السوري عمر السومة ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وأكمل الحزم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لويز مورالها في نهاية الشوط الأول.

ورفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

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وظل رصيد الفيصلي 14 نقطة في المركز الخامس من سبع مباريات متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي فيما ارتفع رصيد التعاون إلى عشر نقاط من سبع مباريات في المركز الثامن.

وافتتح الكاميروني لياندري تاوامبا ثنائية التعاون في الدقيقة 55 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من سيدريك أميسي القادم من بوروندي.

وأضاف إيجور روسي لاعب الفيصلي الهدف الثاني للتعاون عندما تابع تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63 قبل أن يقلص اللاعب ذاته الفارق بضربة رأس في الدقيقة 80.

ويلتقي الهلال متصدر المسابقة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات مع النصر حامل اللقب في ختام الجولة غدا الأحد بينما يلعب الاتحاد مع أبها.

ملخص أهداف مباراة الحزم والأهلي:

ملخص مباراة التعاون والفيصلي: