شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أزمة فى النجم الساحلى تزف بشرى سارة للأهلى قبل مواجهة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "مصائب قوم عند قوم فوائد"، يتسلح الأهلى بأزمة كبيرة فى تحضيرات النجم الساحلى التونسى، وذلك لرفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها نهاية الشهر المقبل 29 نوفمبر، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعانى النجم الساحلى من عدم الحصول على موافقة الاتحاد التونسى والأفريقي بنقل مباراته مع الأهلى لملعب رادس بعد تعثر اقامة اللقاء المرتقب على ملعب النجم الأولمبى بمدينة سوسة.

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