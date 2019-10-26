شكرا لقرائتكم خبر عن اقامة مباريات تمهيدي الكأس المؤجلة يوم الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة اقامة ال 15 مباراة التي تم تأجيلها اليوم في الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الاثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا.

وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي للبطولة كان مقررا لها اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية وهي:

- سبورتنج / بني عبيد

- الرجاء / الأولمبي

- أبو قير للأسمدة / شربين

- بيلا / بلطيم

- الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح

- نهضة العامرية / القباري

- عرب الرمل / المطرية بالدقهلية

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- عمال المنصورة / السنبلاوين

- ألعاب دمنهور / ميت الخولي

- العبور بالأسكندرية / المنصورة

- اتحاد نبروه / الحامول

- غزل المحلة / كفر الشيخ

- عثماثون طنطا / الحمام

- غزل شبين / المعمورة

- بورفؤاد / منشية الشهداء