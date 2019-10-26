شكرا لقرائتكم خبر عن طه طارق يتوج بذهبية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
كما توج يوسف بدوي بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة.
كان عبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجهوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية.
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