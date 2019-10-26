شكرا لقرائتكم خبر عن طه طارق يتوج بذهبية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه بالمركز الأول وذهبية وزن فوق 84 كجم فى بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 21 سنة التى تقام بتشيلى بعد فوزه على بطل فرنسا فى النهائى. كما توج يوسف بدوي بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة. كان عبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجهوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية.

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