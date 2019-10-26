شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة تلخص كواليس أخر مران لبيراميدز قبل مواجهة يانج أفريكانز فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز صورًا من كواليس التدريب الأخير للفريق بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابرعلى الملعب الوطنى بتنزانيا، والذى سيستضيف مواجهتهم أمام يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غدًا الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

وكان المران شهد تحديد ملامح الخطة والطريقة التى سيتبعها فريق بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز، لاسيما وأن ديسابر استقر بنسبة كبيرة على التشكيل النهائى الذى سيخوض به المباراة، كما اشتكى الجهاز الفنى واللاعبين من سوء أرضية الملعب الوطنى بتنزانيا، والذى سيستضيف مباراتهم أمام يانج أفريكانز، مؤكدين تخوفهم من سوء أرضية الملعب المبالغ فيها.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).

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