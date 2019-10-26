شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: أنا أهلاوى وفتحت صفحة جديدة فى حب الكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه واحد من ضمن الجماهير المشجعة للنادى الأهلى المصرى، معلنًا مسامحته للجميع والعودة لدعم الكيان.

ونشر آل الشيخ بوست عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً: "كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".