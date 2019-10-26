شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشيلسي يفوز علي برنلي في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل
استضاف اليوم فريق برنلي نظيره تشيلسي في اطار منافسات "البريميليج" من الجولة العاشرة ، وانتهت المباراة المثيرة الممتعة ب٤/٢ لصالح البلوز .
شهدت المباراة تألق للاعب الامريكي "كرستيان بوليزتش" بتسجيلو هاتريك مثالي ، وبادر تشيلسي بالتسجيل في الشوط الاول في الدقيقة ٢١ سجله اللاعب "بوليزتش" ليسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة ٤٥ قبل نهاية الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني ختم اللاعب الامريكي بوليزتش اهدافه بأول هاتريك له مع نادي تشيلسي في الدوري الانجليزي في الدقيقة ٥٦
وبعد هاتريك بوليزيتش بدقيقيتين لم يتاخر البرازيلي ويليان في الرد علي زميله بهدف في الدقيقة ٥٨ ،لينتفض برنلي بهدف ولا اروع من صاروخية سجلها اللاعب "رودريجز " في الدقيقة ٨٦ ، وتابع برنلي صحوته حيث سجل اللاعب "مكنيل" الهدف الثاني في الدقيقة ٨٩ لتنتهي المباراة المثيرة ٤/٢ لصالح البلوز .
ويشارك تشلسي ليستر سيتي المركز الثالث برصيد ٢٠ نقطة لكل منهما ، بينما تجمد برنلي عند المركز ال١١ برصيد ١٢ نقطةً .
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