شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يضرب الأهلي ويواصل صيد الكبار في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

حقق نادي الحزم فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره منذ قليل بنتيجة هدفين مقابل هدف علي حساب نظيره فريق أهلي جدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.

واستطاع نادي الحزم أن يصبح صائد الكبار هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد أن حقق الفوز على كل من النصر و اتحاد جدة و أهلي جدة في مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق جروس.

وبهذه النتيجة صعد فريق الحزم للمركز السادس بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة بينما توقف رصيد نادي أهلي جدة عند النقطة الرابعة عشر في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة السعودية.