شكرا لقرائتكم خبر عن إتصالات من مدرب المنتخب السعودي لضم عناصر جديدة استعدادا لأوزبكستان والان مع التفاصيل

يجري الجهاز الفني للمنتخب الوطني السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد اتصالات مع عدد من الاندية المشاركة في دوري المحترفين كأس الامير سليمان بن عبد العزيز لابلاغهم برغبة المدير الفني في ضم بعض العناصر الشابة استعدادا لمباراة السعودية واوزبكستان الخميس 14 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس امم اسيا 2023 وهي اول فترة توقف دولي قادمة

ويشارك منخب السعودية في مباراة ودية غير رسمية ضد باراجوي يوم 19 نوفمبر، ويأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني بمجموعته برصيد 5 نقاط عقب فوزه علي سنغافورة بثلاثية نظيفة وتعادله مع اليمن بهدفين لكل منهما ثم التعادل مع منتخب فلسطين سلبيا دون اهداف ، في مجموعة ضمت السعودية واوزبكستان واليمن وفلسطين .