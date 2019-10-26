شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: كيف أعاديكم وأنا واحد منكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي المصري. وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: «كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حزّ في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان...».

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