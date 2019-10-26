شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه غدًا بمحاضرة من «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، غدًا الأحد، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصر غد الأحد، موعدا لمران الفريق، الذي يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر، المدير الفني، مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء توقف الدوري.

وحدد الجهاز الفني خطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تشتمل على مرحلتين، حيث يخوض الفريق تدريباته في القاهرة، إلى جانب إقامة معسكر خارجي يشتمل على تجربة ودية.