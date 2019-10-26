شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن وديات خلال توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي البحث عن تنظيم عدة مباريات ودية، خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره المحلي عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.

كما ينتظر الفريق مواجهة أمام الجزيرة الإماراتى في نوفمبر المقبل، لحساب جولة الإياب من دور الــ16 بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس» بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.