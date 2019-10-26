تركي أل الشيخ: كيف أعادى الأهلى؟ مستعد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكه العربية السعوديه ومالك نادي ألميريا الإسباني مساعيه نحو فتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي المصري.



حيث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه االمملكه العربية السعوديه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، لذلك أعلن، وبنية خالصة، مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان.

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