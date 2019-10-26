شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط إيفرتون وتعادل ويستهام وشيفيلد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 تتواصل الإثارة في الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي التي شهدت سقوط إيفرتون أمام برايتون وتعادلين أحدهما سلبي بين واتفورد وبورنموث والآخر إيجابي بين شيفيلد يونايتد وويستهام.

برايتون x إيفرتون سقط إيفرتون أمام مضيفه برايتون بملعب "أميركان إكسيبريس" بنتيجة 3-2 سجل لبرايتون باسكال جروس في الدقيقة 15 ونيل موابي في الدقيقة 80 و لوكاس ديني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94، بينما سجل أهداف التوفيز أدام ويبستر في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه وكالفيرت لويت في الدقيقة 74. Advertisements ويست هام x شيفيلد يونايتد تعادل ويست هام إيجابياً أمام ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-1 على ملعب ويمبلي. تقدم سنودجراس للمطارق في الدقيقة 44 وتعادل ليس موسيت للضيوف في الدقيقة 69. يورنموث x واتفورد تعادل واتفورد سلبياً مع ضيفه بورنموث في المباراة التي أقيمت بملعب فيكاردج رود.

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