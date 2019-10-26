شكرا لقرائتكم ثنائى الإسماعيلى يطير للعراق وغينيا للمشاركة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الثنائى الدولى همام طارق “العراق” وبيكيتى سيلفا “غينيا” لاعبا النادى الاسماعيلى من أجل المشاركة بصفوف منتخب بلادهما ضمن الأجندة الدولية ،وذلك بعد تلقى النادى خطابات رسمية.

ومن المقرر أن يعود الثنائى قبل انطلاق منافسات مسابقة الدورى التى تأجلت لمدة شهر لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عام.

الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.