مدرب المنتخب الوطنى مطلوب فى الدوري المغربي...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية عن اهتمام نادي اتحاد طنجة المغربي بالتعاقد مع طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر الحالي لتولي القيادة الفنية للفريق الطنجاوي خلال الفترة المقبلة. Advertisements قال التقرير أن نادي طنجة يضع طارق مصطفى على رأس الأسماء المرشحة لتدريب الفريق في ظل نية الإدارة إقالة المدرب الجزائري نبيل نغيز بسبب النتائج المتذبذبة لاتحاد طنجة في الدوري المغربي للموسم الحالي. ويملك طارق مصطفى تجربتين ناجحتين بالدوري المغربي مع ناديي الدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم وحقق معهما نتائج جيدة.

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