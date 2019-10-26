على فرج يتأهل لدور الـ16 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز علي فرج على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-8, 11-7 . ويسعى علي فرج لحصد لقبه الثاني في الموسم الجاري بعدما توج البطل المصري مؤخراً بلقب أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في فيلادلفيا، كثالث بطولات الموسم الجديد بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو. Advertisements فيما ودع محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا البطولة بعد الخسارة أمام منافسه كريس سيمبسون بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 7-11, 11-3, 8-11, 11-5 . ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش التي تنطلق في 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يدافع الفرعون المصري عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

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