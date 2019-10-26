شكرا لقرائتكم محمود فؤاد يخوض انتخابات مركز شباب إكياد دجوي غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غدا الأحد، انتخابات مركز شباب قرية إكياد دجوي مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد إقرار القانون الجديد.

يخوض الزميل الصحفي محمود فؤاد انتخابات على مقعد الرئاسة بقائمة تضم كلا من محمود يحي دسوقي نائب رئيس مجلس إدارة وأحمد شحاته شرف الدين أمين الصندوق والاعضاء حسن حمدي حسن وهيثم صابر عبد الوهاب وبهاء عبد الغني عطية وعبد الجليل عبده فضة وأحمد منصور عطية وشعار القائمة هو مجلس إدارة بروح الشباب.

ويعتمد برنامج القائمة على السعي بشتي الطرق الي تطوير مركز الشباب واستكمال ماتم بداخله كما أنه يسعى إلي تكوين فريق كروي قوي من أبناء المركز للمنافسة فى الدوريات والبطولات المختلفة نظرا لما يتمتع به أبناء القرية من إمكانيات كروية هائلة.

وكذلك العمل على صنع وتأهيل كوادر شبابية في الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية كافة لتكون قادرة على قيادة مركز الشباب في المستقبل، فضلا عن عمل كارنيهات عضوية لجميع أعضاء الجمعية العمومية لمركز الشباب بالمجان علي أن يتم توفير راعي يتحمل التكاليف بالكامل.