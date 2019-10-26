شكرا لقرائتكم ديسابر يدرس الدفع بمهدى سليمان لحراسة عرين بيراميدز أمام يانج أفريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، الاعتماد على مهدى سليمان فى حراسة عرين الفريق الكروى الأول خلال مواجهة يانج أفريكانز التنزانى، غدًا الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت دراسة ديسابر بالاعتماد على مهدى سليمان لحراسة عرين الفريق أمام يانج أفريكانز، بسبب معاناة أحمد الشناوى الحارس الأول من إصابة فى الأنف، منذ مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/2.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

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ونجح بيراميدز فى تصدر مسابقة الدوري المصرى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للمسابقة، ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 فى صدارة ترتيب الدوري، فى ظل خوضه مباراة أكثر من الزمالك واثنين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط فى المرتبة التاسعة.

بينما الموسم الحالي في بطولة الدوري التنزانى، يحتل يانج أفريكانز المركز الثانى عشرة، برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها، فاز فى لقاء وتعادل بلقاء وخسر آخر.