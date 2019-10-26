شكرا لقرائتكم غداً.. مصر للمقاصة يستأنف تدريباتة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجهاز الفني للمقاصة منح اللاعبين راحة 4 أيام من التدريبات، لمنح اللاعبين راحة سلبية قبل العودة للتدريبات مرة أخرى ، في ظل توقف مسابقة الدوري لما يقرب من شهر بسبب انشغال المنتخب الوطني الأول بمعسكر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، والمنتخب الاوليمبي في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمقاصة جدول اعداد الفريق خلال فترة الراحة وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الفيومي ، خلال تدريب الغد.
ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 7 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حيث حقق المقاصة الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.
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