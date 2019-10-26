شكرا لقرائتكم كاف يخطر الأهلى بمواعيد أول ثلاث مباريات بدور المجموعات بأبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلعب الاهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا مع كلاً من ، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ولم يتحدد مواعيد المباريات الثلاثة الأخرى للأهلي بدور المجموعات حيث سيخرج لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس المقبل.
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