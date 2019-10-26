شكرا لقرائتكم تركي آل شيخ : كيف أعادي جمهور الأهلي رأنا واحد منهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، إنه واحد من ضمن الجماهير المشجعة للنادى الأهلى المصرى، معلنًا مسامحته للجميع والعودة لدعم الكيان. ونشر أل الشيخ بوست عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً: "كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

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