شكرا لقرائتكم ديربي الهلال والنصر.. يشهد منافسة "تسويقية" بين اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، فرصة جيدة للاعبي الفريقين من أجل الترويج للعلامات التجارية المرتبطة معهم بعقود رعاية، لاسيما الشركات المنتجة للوازم الرياضية.

ويتواجد بين لاعبي الفريقين، عددا من الأسماء الذين يعتبرون علامات إقليمية بالنسبة للشركات الخاصة بالمنتجات الرياضية، أبرزهم البيروفي أندريه كاريو، الذي يعد علامة تسويقية هامة في أميركا الجنوبية وبلده بيرو من قبل شركة "أديداس" التي ترعى اللاعب ويروج لمنتجاتها في إعلانات تلفزيونية وحساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كاريو في متجر أديداس

واتجهت "أديداس" للاتفاق مع كارييو منذ أن كان يبلغ 21 عاما، وبات وجها إعلانيا هاما في بيرو وشارك في العديد من العروض الترويجية للشركة في أميركا اللاتينية.

وقبل مشاركته في بطولة "كوبا أميركا" مع منتخب بيرو، تلقى "الكوبرا" حذاء “Nemeziz 19” الجديد من أديداس، وقالت حينها الصحافة البيروفية: تم إجراء سلسلة من التحسينات على الحذاء لإضفاء مزيد من المرونة، وتم لكاريو الذي يتهرب من منافسيه بكل سهولة، وبحركة قدم سريعة.

صورة نشرها كاريو على "إنستغرام" للحذاء الجديد قبل كوبا أميركا

وتلقى أيضا حذاء جديدا من "أديداس" قبل انطلاقة الموسم في السعودية، لونه وردي، وهو من ذات النوعية التي أنتجتها الشركة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إلا أن الدولي البيروفي فضل الظهور مع الهلال بذات الحذاء الجديد لكن يلعب باللون السماوي بدلا من الوردي الذي روج له في حساباته الرسمية.

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قبل منافسات الموسم الحالي نشر كاريو الصورة مع الحذاء الوردي في "إنستغرام"

ويرتبط زميله الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعقد طويل الأمد مع "أديداس" أيضا، ويعد وجها تسويقيا لامعا في المنطقة، كما يمتلك عقودا تسويقية لشركات مختلفة، يعمل على التسويق لها في "السوشيال ميديا".

صورة نشرها غوميز على "إنستغرام" خلال تواجده في متجر أديداس

بينما، يعد الإيطالي سيبستيان جوفينكو، وجهة تسويقية هامة لشركة "نايكي" للمنتجات الرياضية، التي ترتبط بعقد مع اللاعب منذ أن كان لاعبا لمنتخب شباب إيطاليا في 2007، وعلى الرغم من ظهوره في إعلانات "نايكي" بأحذية مختلفة، إلا أنه يحرص على ارتداء الحذاء ذي اللون الأسود الكلاسيكي في أغلب المباريات منذ أن كان مع تورينو في الدوري الأميركي للمحترفين، يمتلك الإيطالي أيضا، موقعا إلكترونيا، يعرض من خلاله بعض المنتجات وكان آخرها "قبعات".

جوفينكو في إعلان سابق مع نايكي

وتوجهت شركة "نيو بالانس" للمنتجات الرياضية إلى البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، ليكون واجهتها في السعودية والقارة الآسيوية، ووقعت معه عقدا يقضي بارتداء المنتجات الرياضية والظهور بها داخل وخارج الملعب، كما يرتبط إدواردو بعقود أخرى مع شركات للأزياء.

إدواردو خلال ترويجه لحذاء رياضي لشركة "نيو بالانس"

وفي النصر،كان الحارس الأسترالي براد جونز مرتبطا بعقد مع "نايكي" في الموسم السابق، لكنه ظهر مع النصر مؤخرا بأحذية "أديداس"، في حين أن زميله البرازيلي بيتروس يرتبط مع "أديداس" بعقد منذ أن كان في الدوري البرازيلي.

أحمد موسى بحذاء نايكي

وأصبح النيجيري أحمد موسى علامة هامة لشركة "نايكي" في نيجيريا وروسيا، ووقع مع الشركة الرياضية العملاقة العقد في العاصمة الروسية موسكو عندما كان لاعبا مع سيسكا موسكو، ولفت المهاجم إلى أنه تلقى عروضا عديدة، إلا أنه وقع في غرام "نايكي" لأن أحذيتهم خفيفة الوزن وتمنحه الأريحية وتجعله يركض بشكل أسرع عند ارتدائها.