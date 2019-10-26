شكرا لقرائتكم النصر لا يعرف طعم الفوز على الهلال في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر الهلاليون مواجهة غريمهم التقليدي النصر بشغف خاصة أنها ستقام في شهر أكتوبر الذي لم يعرف فيه فريقهم طعم الخسارة أمام جارهم في الدوري السعودي، في حين أن الخسارة كانت فقط في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد.

ويعتبر شهر أكتوبر من أقل الأشهر التي يلتقي من خلالها الهلال أمام غريمه التقليدي، حيث تواجها في 7 مباريات فقط، كان منها 4 مباريات لحساب الدوري السعودي، و3 مباريات لحساب بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، حيث فاز الهلال في 4 مباريات وفاز النصر بمباراة وتعادلا في مباراتين.

وبدأت مواجهات الهلال أمام النصر في شهر أكتوبر عام 93 حينما التقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتهى اللقاء نصراوياً بهدف نظيف، ليتكرر لقاؤهما في ذات الشهر عام 98 في نفس البطولة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

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في حين كان آخر لقائهما في شهر أكتوبر لحساب بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد في عام 2009 وانتهى اللقاء بفوز الهلال 2-1 سجّلها نواف العابد وعبدالعزيز الدوسري، في حين سجّل هدف النصر الوحيد مهاجمه السابق محمد السهلاوي.

وفي عام 2004 التقى الفريقان لأول مرة في شهر أكتوبر لحساب الدوري السعودي، وانتهى اللقاء الذي احتضنه ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بفوز الهلال بثنائية نظيفة سجلها مهاجمه السابق سامي الجابر.

وفي عام 2008، التقى الفريقان في شهر أكتوبر لحساب دوري المحترفين السعودي وانتهى اللقاء للهلال بنتيجة 2-1، سجّلها ياسر القحطاني وأحمد الفريدي وسجّل هدف النصر الوحيد لاعبه البرازيلي السابق التون خوزيه.

وفي عام 2010، التقى الفريقان مجدداً في شهر أكتوبر لحساب دوري المحترفين السعودي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجّل للهلال عيسى المحياني وسجّل للنصر عبدالرحمن القحطاني، في حين آخر لقاءاتهما في شهر أكتوبر كان في عام 2017 وانتهت المباراة بفوز الهلال 2-1 سجلها سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس ادواردو، وسجّل للنصر محمد السهلاوي.