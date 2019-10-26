شكرا لقرائتكم سبعينية مصرية تفوز بفضية العالم للسباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت السباحة المصرية، سهير العطار، بالميدالية الفضية في سباق 200 متر "ظهر" ببطولة العالم للسباحة للماسترز، لفئات كبار السن في كوريا الجنوبية.

وتعمل العطار (74 عاماً)، كأستاذة في كلية الطب بجامعة القاهرة، تخصص تحاليل، وقد سبق لها الفوز بعدد من البطولات مع منتخب مصر قبل أن تتوقف لثماني سنوات وتعود للسباحة وهي في السادسة والخمسين.

وتملك العطار 10 ميداليات متنوعة في البطولات العالمية، من أبرزها برونزية عام 2017، كما تعود أول مشاركاتها في بطولة "الماسترز" إلى النسخة التي أقيمت في إيطاليا وحصلت حينها على المركز الثامن.